خطوة وحيدة تفصل الاهلي عن ضم يحيى عطية الله

أفادت تقارير صحفية أن النادي الاهلي، توصل إلى اتفاق مع المدافع المغربي يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي على تفاصيل التعاقد الشخصية.

وتأكدت إدارة النادي الاهلي، من رغبة عطية الله في ارتداء قميصه وهو ما سهل التفاوض حول تفاصيل التعاقد الشخصية.

وهناك خلاف مادي حاليا بين المادر الأحمر، وسوتشي الروسي حول تفاصيل التعاقد لكنه ليس كبيرا وتجرى مفاوضات حاليا لإنهائه.

اقرأ ايضًا: التفاصيل المالية لتعاقد الاهلي مع يحيى عطية الله

يسعى مسؤولو النادي الاهلي لتعزيز الجبهة اليسرى للفريق في الموسم المقبل، خاصة بعد إصابة الظهير التونسي علي معلول بقطع في وتر أكيليس.

ويرغب المدير الفني السويسري مارسيل كولر في ضم يحيى عطية الله كأحد التدعيمات للجبهة اليسرى في الموسم القادم.

ومن المقرر أن يواجه النادي الاهلي، نظيره المصري البورسعيدي، المباراة المقبلة بالدوري.

وتقام مباراة الأهلي والمصري، يوم الجمعة القادم الموافق 26 يوليو 2024، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.