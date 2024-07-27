زياد السيسي باكيا: كان نفسي أفرح مصر وأبويا الله يرحمه

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب زياد السيسي المنصف اول على العالم في سلاح السيف، عن حزنه الشديد بعدما فشل في تحقيق ميدالية في أولمبياد باريس 2024، بعد خسارته أمام الإيطالي ساميلي بنتيجة 15-12 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وكان زياد السيسي انهمر بالبكاء بعد خسارته واحتلاله المركز الرابع، ليحرص بطل إيطاليا على دعمه ومؤازرته.

قال زياد السيسي في تصريحات لقناة بي أن سبورتس باكيا: كان نفسي اعمل حاجه وافرح مصر وكان نفسي افرح والدي الله يرحمه كان نفسي يشوفني هنا ووالدتي.

وتابع: تعبت جدا علشان اوصل هنا وكان نفسي اخد ميداليه والموضوع كان صعب جدا ، كنت بحاول اركز جامد ولكن مكنتش عارف مش عارف ليه.

وواصل التحكيم السبب؟ لا المشكله مكنتش في التحكيم أنا اللي كنت مفروض اركز أكثر.

