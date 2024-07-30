الاتحاد السعودي يحسم صفقة صيفية من الدوري الإسباني

حسم نادي الاتحاد السعودي، صفقة جديدة تدعم صفوفه خلال الفترة الحالية من سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وحسب ما ذكره الصحفي الإسباني خوان كارلوس، أنهى نادي اتحاد جدة السعودي، كافة التفاصيل بشأن انتقال حارس ريال مايوركا الإسباني، الصربي رايكوفيتش إلى صفوف فريقه.

ومن المتوقع أن تعلن إدارة النادي السعودي، خلال الساعات القليلة المقبلة عن الصفقة بشكل رسمي.

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وكانت المفاوضات بين نادي الاتحاد تعثرت خلال الأيام الماضية، مع حارس المرمى البرازيلي إيدرسون نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ورحل في الموسم الماضي، الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، بعد مسيرة طويلة مع العميد.

ويبقى المحلي عبدالله المعيوف الخيار الثاني أمام المدير الفني الفرنسي الجديد لنادي الاتحاد لوران بلان.