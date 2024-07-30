طلب عاجل من النصر قبل موقعة الهلال في السوبر السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن طلب نادي النصر حكام أجانب أمام التعاون ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودي، فإن طلب النصر بشكل رسمي، تعيين حكام أجانب أمام التعاون في نصف النهائي.

ويلعب نادي الهلال في نصف النهائي الثاني ضد نظيره الاهلي، حيث طلب الزعيم تعيين حكام أجانب أيضًا للمواجهة.

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وأشارت التقارير السابقة إلى أن رئيس نادي النصر، إبراهيم المهيدب، أصر على تعيين حكام أجانب للمواجهة.

ويواجه نادي الهلال نظيره أهلي جدة في مباراة نصف النهائي، بينما يواجه النصر خصمه التعاون في مواجهة نصف النهائي بالجهة الأخرى.

ويتطلع الهلال للحفاظ على لقبه المحلي الذي فاز به في الموسم الماضي، والدفاع عن الثلاثية المحلية.