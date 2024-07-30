موعد مباراة فرنسا ضد الأرجنتين في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

تمكن منتخب فرنسا الأولمبي من الفوز على نظيره نيوزيلندا اليوم الثلاثاء بنتيجة 3-0 وتحقيق العلامة الكاملة في منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

وبهذا الفوز سيواجه منتخب فرنسا نظيره الأرجنتين في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى ربع نهائي كرة القدم، كوصيف للمجموعة الثانية.

وحصد منتخب الأرجنتين 6 نقاط حيث خسر في مباراته الأولى أمام المغرب بهدفين لهدف، قبل فوزه على العراق بالنتيجة نفسها، ثم انتصر بثنائية نظيفة على أوكرانيا.

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بينما تصدر منتخب فرنسا مجموعته الأولى، برصيد 9 نقاط.

وكان منتخب فرنسا قد فاز أمام أمريكا في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، ثم غينيا بهدف دون رد.

موعد مباراة فرنسا والأرجنتين في ربع نهائي أولمبياد باريس

وتنطلق مباراة فرنسا ضد الأرجنتين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والسعودية يوم الجمعة المقبل، 2 أغسطس.

يذكر إلى أن الفائز من مباراة الأرجنتين وفرنسا، سيواجه الفائز من مباراة مصر وخصمها (لم يتحدد بعد)، في مرحلة نصف النهائي.