الامارات | «هايتس دبي» يظفر بلقب بطولة «دانا» العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز فريق أكاديمية هاي تالنت سبورت (هايتس) لكرة القدم، الذي يتخذ من دبي مقراً له، لقب بطولة كأس «دانا» لفئة 16 عاماً التي أقيمت بمدينة يورينغ في الدنمارك بمشاركة أكثر من 1000 فريق من 50 دولة من مختلف القارات، والتي مثلها أكثر من 20 ألف لاعب ومدرب تنافسوا في البطولة التي دخلت عامها الـ42، وشهدت نسختها لعام 2024 إقامة 2572 مباراة على 67 ملعباً.

ونجح الفريق في الفوز بلقب البطولة لفئة 16 عاماً بعد تألقه في المباراة النهائية التي تغلب فيها على فريق سكي ديسمو النرويجي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 على ملعب «نورد إنرجي أرينا» بالدنمارك، كما نجح فريق «هايتس» في تسجيل أكبر عدد من الأهداف بإحرازه 41 هدفاً.

وعبّر مدير الأكاديمية عمر المصري عن سعادته بتحقيق الفوز في البطولة العريقة التي تعد من أشهر وأقدم بطولات الناشئين في العالم التي تشهد مشاركة فرق من مختلف القارات، من بينها العديد من الفرق الاسكندنافية التي تولي أهمية كبرى لقطاع الناشئين.