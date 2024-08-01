شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على يتقدم للأهلي في مرمى البنك بالدقيقة 8 من ركلة حرة والان مع تفاصيل الخبر

سجل وسام أبو علي مهاجم الأهلي هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 8 من مباراة اللبنك الأهلي المقامة حاليا بأستاد القاهرة في الجولة الـ32 لبطولة الدوري ، وجاء الهدف من ضربة حرة مباشرة.

يحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 65 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

واقترب الأهلي من حسم درع الدوري للموسم الحالي 2023 / 2024، حيث يحتاج 7 نقاط من أجل التتويج باللقب بشكل رسمي، بعدما اعتلى صدارة الدوري برصيد 72 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، ويتبقى للأهلي 6 مباريات بينما يتبقى لبيراميدز 3 مباريات.

فيما يحتل البنك الأهلى المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

فاز الأهلى على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل البنك الأهلى مع الاتحاد السكندري سلبياً في آخر ظهور بالمسابقة.