شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الأهلي يتقدم على البنك بهدف وسام أبو على فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والبنك الأهلي المقامة حالياً بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتازوالنتيجة تشير إلى تقدم الاهلي بهدف نظيف سجله وسام أبو على.

بدأ الأهلي المباراة بهجوم متبادل من الأهلي وأسفر هذا الضغط عن هدف مبكر سجله وسام أبو علي في الدقيقة 8 من ضربة حرة مباشرة.

بعد الهدف ، نشط أداء البنك باحثاً عن هدف التعادل.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد وأكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات وإمام عاشور ووسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد ومصطفى شوبير ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي ، كالتالى ، أحمد صبحى ومحمد عبد الغنى، سعيدو سيمبورى، عاصم صلاح، محمد بسيونى واسحاق يعقوبو، احمد النادرى، سيرجى أكا، محمد هلال واحمد مدبولي و ياو أنور

وجاءت قائمة بدلاء البنك الأهلي ، كالتالي :حسن شاهين، محمود الجزار، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، احمد ربيع، عماد فتحى، موسى فراوى، جريندو.



جانب من المباراة



محمد هانى

يحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 65 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

واقترب الأهلي من حسم درع الدوري للموسم الحالي 2023 / 2024، حيث يحتاج 7 نقاط من أجل التتويج باللقب بشكل رسمي، بعدما اعتلى صدارة الدوري برصيد 72 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، ويتبقى للأهلي 6 مباريات بينما يتبقى لبيراميدز 3 مباريات.

فيما يحتل البنك الأهلى المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

فاز الأهلى على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل البنك الأهلى مع الاتحاد السكندري سلبياً في آخر ظهور بالمسابقة.



جانب من اللقاء



جمهرو النادى الأهلى



جمهور الأهلى



رامى ربيعة



رسالة التواأم مازن ومعاذ