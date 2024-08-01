شكرا لقرائتكم خبر عن باريس تحتفل ببرونزية محمد السيد في حديقة الأبطال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

في ظاهرة جديدة على الأولمبياد، احتفلت باريس بأبطال الأولمبياد الحائزين على ميداليات خلال النسخة القائمة بالعاصمة الفرنسية، ومن بينهم البطل المصري محمد السيد لاعب السلاح، المتوج ببرونزية سلاح الايبيه، في حديقة الأبطال.

واحتفلت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 بالبطل المصري محمد السيد في حديقة الأبطال في حدائق تروكاديرو، تحت سفح برج إيفل، بحضور 10000 متفرج في ساحة في الهواء الطلق وسط أجواء استثنائية في قلب باريس.

وقام البطل المصري بالسير في موكب مهيب متجها الى برج ايفل الشهير، بين الجماهير التي احتفت به وشجّعته طوال المسيرة، كما قام اليطل بالتقاط الصور التذكارية مع الجماهير والامضاء على التيشرتات.

وصعد البطل المصري محمد السيد، بلعبة السلاح إلى منصات التتويج الأولمبي للمرة الثانية، وذلك بعدما نجح في حصد الميدالية البرونزية.

وتعد هذه ثاني ميدالية تحصل عليها مصر في لعبة السلاح بعد فضية علاء الدين أبو القاسم في منافسات الشيش في أولمبياد لندن 2012.

بينما تعد برونزية محمد السيد هي الميدالية البرونزية رقم 20 في تاريخ مصر ورقم 39 إجمالا.

وتعتبر مصر أول دولة عربية تشارك في الألعاب الأولمبية الصيفية (دورة ستوكهولم 1912)، كما يعد البطل الأولمبي المصري السيد محمد نصير، والشهير باسم سيد نصير، أول مصري وعربي يفوز بميدالية ذهبية فى الألعاب الأولمبية الصيفية (أولمبياد أمستردام 2024).

تتصدر مصر قائمة أكثر الدول العربية حصدًا للميداليات في الأولمبياد عبر التاريخ برصيد 39 ميدالية متنوعة، مع بين الذهبية والفضية والبرونزية، ويأتي المغرب في المركز الثاني برصيد 24 ميدالية، بينما تحتل الجزائر المركز الثالث برصيد 17 ميدالية، وحققت تونس 15 ميدالية متنوعة خلال مشوارها في الأولمبياد، وفاز السعودية بأربعة ميداليات فقط.



باريس تحتفل ببرونزية محمد السيد



محمد السيد لاعب منتخب السويس



