شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على يتخطى ماييلى وحسام أشرف ويتصدر ترتيب هدافى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

تصدر وسام أبو على، مهاجم الأهلى، ترتيب هدافى الدورى المصرى "دورى nile" برصيد 15 هدفاً بعد تسجيله فى شباك البنك الأهلى فى المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد القاهرة في الجولة الـ32. وجاء فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز وحسام أشرف فى المركز الثانى برصيد 14 هدفاً لك منهما.

ويحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 65 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

واقترب الأهلي من حسم درع الدوري للموسم الحالي 2023 / 2024، حيث يحتاج 7 نقاط من أجل التتويج باللقب بشكل رسمي، بعدما اعتلى صدارة الدوري برصيد 72 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، ويتبقى للأهلي 6 مباريات بينما يتبقى لبيراميدز 3 مباريات.

فيما يحتل البنك الأهلى المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

فاز الأهلى على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل البنك الأهلى مع الاتحاد السكندري سلبياً في آخر ظهور بالمسابقة.