شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة ..هجوم متبادل والأهلي يحافظ على التقدم بهدف وسام أبو على والان مع تفاصيل الخبر

مرت 30 دقيقة من مباراة الاهلي من مباراة الاهلي والبنك الاهلي المقامة حالياً بإستاد القاهرة في الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز.

يتقدم الاهلي بهدف سجله وسام ابو علي في الدقيقة 8 ، وبعد الهدف نشط أداء الفريقين .

يحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 65 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

واقترب الأهلي من حسم درع الدوري للموسم الحالي 2023 / 2024، حيث يحتاج 7 نقاط من أجل التتويج باللقب بشكل رسمي، بعدما اعتلى صدارة الدوري برصيد 72 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، ويتبقى للأهلي 6 مباريات بينما يتبقى لبيراميدز 3 مباريات.

فيما يحتل البنك الأهلى المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

فاز الأهلى على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل البنك الأهلى مع الاتحاد السكندري سلبياً في آخر ظهور بالمسابقة.



الجمهور



جانب من اللقاء



جانب من المباراة



جمهرو النادى الأهلى



جمهور الأهلى



رامى ربيعة



رسالة التواأم مازن ومعاذ



فريق الأهلى



فريق البنك الأهلى



مباراة الأهلى والبنك الأهلى