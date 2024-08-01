شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري للدراجات ينظم ماراثون ضخم بالدقهلية الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

ينظم الاتحاد المصري للدراجات بمنطقة الدقهلية، حدثا رياضيا، حيث تشهد مدينة المنصورة انطلاق ماراثون بالدراجات الهوائية، من داخل المدينة، نحو الطريق الدولي بمدينة جمصة بطريق "المنصورة-جمصة" الدولي بالطريق الساحلى.

ومن المقرر تنظيم ماراثون ضخم لرياضة الدراجات، بمشاركة عدد من اللاعبين الدوليين في رياضة الدراجات في هذا الماراثون، والذي من المقرر انطلاقة يوم الاثنين المقبل والموافق 5/8/2024 في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحا، بالتجمع أمام بوابة نادى جزيرة الورد بالمشاية السفلية بمدينة المنصورة، لبدء فعاليات الماراثون، والاتجاه نحو الطريق الدولي الساحلي اتجاه مدينة جمصة.

ويشهد الماراثون تواجد وإشراف أمني مكثف من الأجهزة الأمنية بمحافطة الدقهلية، لتأمين الماراثون الرياضي بداية من الانطلاق وحتي انتهاء فاعليات الماراثون تماما حفاظا علي سلامة اللاعبين المشاركين، وتنظيم عملية المرور علي الطريق وتنظيم حركة سير المواطنين في ذلك التوقيت