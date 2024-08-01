شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي بين المصرى وسموحة في الدوري بإستاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى سموحة والمصرى البورسعيدى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز "دورى NILE".

وشهدت أحداث الشوط الأول بأداء ضعيف من قبل لاعبو الفريقين وعدم ظهور هجمات خطيرة على المرمى.

وخاض فريق المصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى .. محمود جاد .

خط الدفاع .. كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد دبش، عمرو سعداوي.

خط الوسط .. محمود حمادة ، أمادو با كثنائي ، حسين فيصل ، عبد الرحيم دغموم.

الهجوم .. فخر الدين بن يوسف ، صلاح محسن.

بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى كالتالى :

حراسة المرمى .. الهانى سليمان.

خط الدفاع .. عبد الرحمن عامر، بركات حجاج، جاستيس أرثر، محمد سعيد مكرونة.

خط الوسط .. محمد متولى كناريا، أبوبكر ليادى، عمرو قلاوه، دوكو دودو.

خط الهجوم .. حسام حسن ، مصطفى البدرى.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً .

بينما يحتل فريق سموحة المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز الفريق السكندري في 12 لقاء، وتعادل في 9 مواجهات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو سموحة 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 34.