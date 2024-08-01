شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يفوز بجائزة أفضل لاعب فى مباراة الأهلي والبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

فاز وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والبنك الأهلي التي أقيمت مساء اليوم، الخميس، وقدم اللاعب أداءً مميزًا، وساهم في الفوز الذي حققه الفريق خلال المباراة، وسجل أبو علي هدف اللقاء الوحيد في الشوط الأول.



وسام ابو علي

وواصل الأهلي سلسلة انتصاراته المحلية بعدما حقق فوزاً هاماً على البنك الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة في الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز، سجل هدف الأهلي وسام أبو علي في الدقيقة الثامنة.

بهذه النتيجة يؤمن الأهلى قمة الدوري برصيد 75 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 24 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 66 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.