شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة يعلن اعتزال الكرة الطائرة دوليا بعد انتهاء مشوار المنتخب فى باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمد مصطفى "لعبة" لاعب منتخب الطائرة و الزمالك اللعب دوليا عقب انتهاء مشوار الفراعنة فى أولمبياد باريس اليوم بعد الخسارة فى جميع اللقاءات.

و كتب لعبة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سوف تكون آخر محطاتي الدولية مع منتخب مصر باريس 2024 بشكر زملائي فى الفريق وأتمنى لهم التوفيق فى كل ماهو قادم، كنت أتمنى أن النهاية تكون سعيدة اكتر من ذلك ولى الأسباب الخاصة.. قدر الله ما شاء فعل أشوفكم علي خير ونتقابل قريبا".

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع محمد مصطفى "لعبة" نجم منتخب مصر، لتدعيم صفوف فريق الطائرة بالقلعة البيضاء، استعداداً للموسم الجديد.

ووقع محمد مصطفى "لعبة"، على عقود انضمامه للزمالك، خلال الجلسة التي جمعته مع رامي نصوحي عضو مجلس الإدارة، وذلك قبل السفر مع بعثة منتخب مصر إلى فرنسا للمشاركة في أولمبياد باريس.

ومن المنتظر، أن ينضم "لعبة" لتدريبات الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، عقب انتهاء مشاركة منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في باريس.

وسبق تُوج "لعبة" مع "طائرة الزمالك" بلقبي الدوري المحلي وكأس مصر موسم 2021 - 2022.