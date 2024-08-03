تقديم موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري.. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تقديم مباراة الزمالك وإنبي المؤجل من الجولة 22 بالدوري المصري الممتاز.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" إنه تم تقديم اللقاء ليقام يوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة بدلا من التاسعة.

وأوضح المصدر أن سبب تقديم موعد المباراة، بسبب مواجهة منتخب مصر الأولمبي نظيره الفرنسي في نفس اليوم الساعة العاشرة مساء.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، عقب الفوز على باراجواي بركلات الترجيح 5-4.

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