شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام إنبى في الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 أغسطس 2024 01:30 ص

يختتم الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة إنبى بالدوري المصري بعدما أغلق الفارس الأبيض صفحة مباراته الأخيرة أمام الجونة والتي أقيمت مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولى بهدف دون رد سجله حمزة المثلوثى.



ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق إنبى بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية في الأمتار الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك أمام أنبى بالدوري المصري



يواجه الزمالك نظيره إنبى في السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك وانبى في جدول الدوري

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 49 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 45 هدفا وتلقت شباكه 30.



وفى المقابل، يحتل انبى المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 43 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 32.

نتيجة آخر ظهور للزمالك وانبى في الدوري

وفاز الزمالك على الجونة بهدف دون رد بأخر ظهور فى المسابقة فيما تعادل انبى مع الاتحاد السكندري سلبياً في الجولة الأخيرة للمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وانبى في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وانبى في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.