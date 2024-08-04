شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والمقاولون اليوم الأحد 4 - 8 – 2024 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 أغسطس 2024 02:00 ص

يستعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر لمواجهة المقاولون العرب اليوم الأحد في الدوري المصري ضمن خطة حسم التتويج باللقب.

مباراة الاهلى والمقاولون العرب مهمة في رحلة المارد الأحمر للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

وعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة البنك الأهلى لضمان تحقيق انتصار جديد على المقاولون العرب ضمن خطة التتويج باللقب.

موعد مباراة الأهلى أمام المقاولون العرب فى الدوري

يواجه الأهلى نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء اليوم الاحد باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الأهلى والمقاولون العرب في الدوري

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 24 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 66 هدفاً وتلقت شباكه 24.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في عشرة مواجهات وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 31 هدفا وتلقت شباكه 51.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والمقاولون العرب الدوري

فاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل المقاولون العرب مع سيراميكا بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمقاولون العرب فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمقاولون العرب في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.