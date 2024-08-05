شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة MMA تستعد لاستقبال 24 لاعبًا من 8 جنسيات مختلفة بمهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد بطولة MMA في مهرجان العلمين لاستضافة 24 لاعبًا من ثماني جنسيات مختلفة في يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس، ضمن العديد من الفعاليات الرياضية المقامة في مهرجان العلمين الجديدة 2024.

الحدث يعد بمنافسات حماسية بين المقاتلين، حيث يشهد مهرجان العلمين الجديدة يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس، حدثًا رياضيًا ضخمًا سيحبس الأنفاس، حينما تستضيف المدينة الساحلية بطولة MMA عالمية تجمع نخبة من أبرز المقاتلين على مستوى العالم.

وستشهد البطولة مواجهات مثيرة بين 24 لاعبًا يمثلون 8 جنسيات مختلفة، مما يضمن تنوعًا كبيرًا في الأسلوب والمهارات القتالية. وسيخوض المشاركون معارك شرسة في سعيهم للتغلب على خصومهم وحصد الألقاب.

ويدعو القائمون على البطولة جميع عشاق الرياضات القتالية وعشاق الموسيقى لحضور هذا الحدث الاستثنائي والتشجيع الحماسي للمشاركين. ففرصة مشاهدة مواجهات عالمية من هذا النوع في أجواء مهرجان العلمين الساحرة فرصة لا تُضيع.

ومن الرياضات التي زينت المهرجان الرياضي بالعلمين الجديدة، الكرة الطائرة، بالإضافة إلى الفنون القتالية، وتنطلق منافسات الفنون القتالية 22 أغسطس، بينما تقام منافسات الطائرة 1 أغسطس.

وفى مبادرة جديدة لنبذ التعصب في الرياضة المصرية، من خلال مهرجان العلمين الجديدة، في دورته الثانية، تقام مباراة ودية بين أساطير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وتشهد المباراة التي ستقام بين نجوم قطبي الكرة المصرية، على هامش مهرجان العلمين الجديد.