شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف منيع يخسر من لاعب تشيلى فى منافسات المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

خسر عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة من لاعب تشيلي ياسماني اكوستا وينتظر دور الترضية للمصارعة الرومانية باولمبياد باريس 2024.

ونجح عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية فى التأهل للدور ربع النهائي بأولمبياد باريس، بعد الفوز على لاعب تركيا بنتيجة 3-1 في ثمن نهائي وزن 130 كجم بدورة الألعاب الأولمبية.

وانطلقت صباح اليوم الإثنين منافسات المصارعة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقامة خلال الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس.

وتقام منافسات المصارعة خلال الفترة من 5 الى 11 أغسطس في صالة champ de mars بالقرب من برج ايفل وسط العاصمة الفرنسية.

وتضم بعثة مصر في المصارعة 11 لاعبًا وهم:

المصارعة الرومانية: مؤمن ربيع في وزن 60 كجم، محمد إبراهيم كيشو في وزن 67 كجم، ومحمود خالد في وزن 77 كجم، ومحمد مصطفى في وزن 87 كجم، ومحمد جبر في وزن 97 كجم، وعبد اللطيف منيع في وزن 130 كجم.

المصارعة الحرة: جمال عبد الناصر في وزن 57 كجم وعمرو رضا في وزن 74 كجم، ومصطفى جبر في وزن 97 كجم، وضياء الدين جودة في وزن 125 كجم.

وأخيرًا المصارعة النسائية والتي تمثل مصر فيها اللاعبة ندى مدني في منافسات وزن 50 كجم.