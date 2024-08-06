شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يمثل الزمالك فى اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا مع أندية الدورى الممتاز، اليوم، لمناقشة بعض الملفات العاجلة وعلى رأسها مصير مواعيد بطولة كأس مصر هذا الموسم وشكل الدورى الجديد والذى من المقرر أن يكون استثنائيا.

ويمثل نادى الزمالك فى اجتماع اتحاد الكرة حسين السيد عضو مجلس إدارة النادى، والمسئول عن ملف الكرة والناشئين.

واعترض عدد كبير من الأندية على المواعيد التى وضعها اتحاد الكرة لمباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، خاصة أنها تمنع اللاعبين من الحصول على راحة بين الموسمين ما يعرضهم للإجهاد والإصابات.

وفى المقابل يتمسك مجلس إدارة اتحاد الكرة بإقامة مباريات بطولة كأس مصر للموسم الحالى رافضاً فكرة إلغاء البطولة بداعٍ عدم وجود وقت كاف لإقامتها.