شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتواصل مع المحامى الإيطالى لسرعة لحصول على غرامة النقاز والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الأخيرة تواصل مسئولو نادى الزمالك مع المحامى الإيطالى المكلف بمتابعة قضايا النادى الدولية، للوقوف على اخر تطورات غرامة حمدى النقاز لاعب الفريق السابق.

وطلب الزمالك من المحامى الإيطالى سرعة إنهاء إجراءات الحصول على الغرامة التي تم توقيعها على اللاعب من جانب الفيفا والتي تبلغ 160 ألف دولار لصالح نادي الزمالك في الحكم الصادر في حقه بسبب المبلغ المستحق لصالح النادى.

وكان الزمالك تلقى إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا'، بأحقية النادي في الحصول على 160 ألف دولار من التونسي حمدي النقاز لاعب الإسماعيلي الحالي والزمالك السابق.

في المقابل تلقى النادى الاسماعيلى، خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" يفيد بإيقاف التونسى حمدى النقاز لاعب الفريق، لمدة 6 أشهر، وذلك بسبب تأخيره في سداد مستحقات نادى الزمالك حتى الآن، والتي على أثرها غاب اللاعب عن قائمة الدراويش لمواجهة إنبى.

وجاءت قيمة الغرامة على حمدى النقاز بواقع 110 ألف دولار عن قيمة القسط الأخير في التسوية التي كان أبرمها اللاعب مع الزمالك و50 ألف دولار غرامة تأخير اللاعب في السداد.