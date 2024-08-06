شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. فرمان من باستور لـ نوم فراعنة اليد مبكرا استعدادا لإسبانيا فى ربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

كشف عمرو صلاح أمين صندوق إتحاد كرة اليد المتواجد مع بعثة الفراعنة فى أولمبياد باريس 2024 عن فرض فرمان من الإسباني خوان كارلوس باستور للاعبين بالخلود للنوم مبكرا اليوم فى تمام الحادية عشر مساءا من أجل الإستعداد لمواجهة إسبانيا إطار ربع نهائى الدورة الأولمبية باريس 2024.

تأتي مواجهة منتخب مصر لليد مع نظيره الإسباني بعد أن أنهي المنتخب الوطني الدور الأول فى المركز الثانى بمجموعته بالفوز على الأرجنتين وخسارة النرويج من الدنمارك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات فيما احتل منتخب إسبانيا المركز الثالث في المجموعة الثانية.

يأتى فرمان باستور فى ظل إقامة اللقاء فى التاسعة والنصف صباحا بتوقيت فرنسا العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة .

وقال صلاح فى تصريح لـ الخليج 365 أن اللاعبين خاضوا اليوم مران صباحى ، مشيرا إلى عقد محاضرة فيديو أيضا للوقوف على نقاط القوة و الضعف للمنتخب الاسبانى .

وحقق المنتخب الوطني لكرة اليد فوزا مهما على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 34-27 فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته فى أولمبياد باريس 2024، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25 فى اللقاء الماضى.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمام المجر بنتيجة 35 - 32، قبل أن يخسر أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهاته، ثم التعادل مع فرنسا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد، وبعدها استعادة الانتصارات أمام النرويج 26/25.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: كريم هنداوى ومحمد علي وعمر الوكيل وعلى زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومحمد سند وإبراهيم المصرى وأحمد عادل ومحمد طارق و أكرم يسى الذى دخل بديلا لـ مهاب سعيد .