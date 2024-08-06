شكرا لقرائتكم خبر عن دحيحة الكرة المصرية.. نجوم برتبة أوائل فى الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

تأتي نتيجة الثانوية العامة فى كل عام حاملة معها الكثير من الآمال والأحلام التى يسعى خلفها الآلاف من الطلاب، خاصة أنها تلعب دوراً حاسماً في تحديد مستقبلهم فى السنوات المقبلة، وبين هوس كليات القمة والقاع يدور الجميع باحثين عن الهدف القاتل فى الدقيقة الأخيرة الذي ينعش الآمال ويحقق الطموحات ويثلج صدور الآباء.

ومثلهم مثل جميع الطلاب عاش نجوم الكرة تلك اللحظات من السعادة والفرحة مع نتيجة الثانوية العامة، بعدما شهدوا تكليل جهودهم ومسيرتهم العلمية جنباً إلى جنب مع مسيرتهم الرياضية.

ونرصد فى السطور التالية أبرز ما حققه نجوم الكرة في الثانوية العامة..

ـ شريف إكرامى

حارس مرمى بيراميدز ونجل إكرامى الشحات وحش أفريقيا حصل على 98% والتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

عمرو بركات

لاعب الأهلى السابق حصل أيضاً على مجموع 98، والتحق بكلية الهندسة.

محمود فايز

المساعد والمترجم الخاص بهكتور كوبر المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى حصل على مجموع 93%.

عمر جابر

ظهير أيمن الزمالك حصل على مجموع 96%.

محمد ناجى جدو

نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق حصل على مجموع 86%

وائل جمعة

مدافع الأهلى والمنتخب الوطنى السابق 84%.

محمود عزت

لاعب سموحة السابق حصل على 98.5% والتحق بكلية الصيدلة.