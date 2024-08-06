شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس استبعاد محمد عبد المنعم من مباريات الأهلي حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر ، منح محمد عبد المنعم مدافع الفريق راحة سلبية حتى نهاية الموسم المحلي بعدما عانى اللاعب من إجهاد واضح نتيجة ضغط المباريات على مدار الأشهر الماضية، ويبحث كولر مع معاونيه هذا الأمر بعد إراحة اللاعب في مباراتي البنك الأهلي والمقاولون.

ويُعد محمد عبد المنعم أكثر لاعب في الأهلي اشتكى من الإجهاد باعتباره عنصر أساسي في ناديه والمنتخب الوطني على مدار الموسم الجاري.

وقال مصدر في الأهلى، أن مارسيل كولر ناقش مع جهازه المعاون إراحة عبد المنعم حتى نهاية الموسم الجاري ، موضحاً ان اللاعب حصل على راحة في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت 1 أغسطس الجاري وفاز فيها الأهلي بهدف نظيف ثم واصل اللاعب الغياب في مباراة المقاولون التي أقيمت أول أمس ، الأحد، بالدوري و فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة .

وتابع المصدر : كولر استقر على استبعاد اللاعب من مباريات الفريق لنهاية الموسم وهو ما سيتم بنسبة كبيرة حفاظاً على اللاعب من حالة الإجهاد التامة التي يعاني منها.

واشتكى عبد المنعم، مؤخراً من ضغط المباريات الذي يعاني منه اللاعبين المصريين خلال الفترة الحالية ، وكتب محمد عبد المنعم رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، حيث قال: “كل ثلاث أيام مباراة في ملاعب صعبة جدا نلعب عليها كل ثلاث أيام مباراة ازاي حرام".

وأضاف: “بجد العالم كلة واخد إجازة و احنا ماتشات ومعسكرات حرام انتوا كدة بدمروا جيل مفروض يشيل المنتخب السنة الجاية ، وتابع مدافع الأهلي: “حافظوا علينا زي كل دوريات العالم ما بتحافظ علي الاعبين، انا واحد من الناس داخل علي 57 مباراة بجد تعبت و فاضل لسة 7 ماتشات، للأسف احنا متأخرين اوي اوي”.

ويستعد الأهلي لمباراة سموحة بعد غد ، الخميس، ببرج العرب في الدوري ويحتاج للتعادل فيها من أجل التتويج ببطولة الدوري المصري رسمياً ، ويتبقى للمارد الأحمر أربع مباريات في الدوري أمام سموحة و زد وأنبي ومودرن سبورت ، أيام 8 و11 و14 و17 أغسطس الجاري.

على صعيد متصل ، يتطلع محمد عبد المنعم للحصول على موافقة الأهلي بالرحيل إلى نادي نييس الفرنسي خلال الصيف الجاري لكن مسئولو القلعة الحمراء طالبوا اللاعب برفع المقابل المالي من 3 مليون دولار إلى 6 مليون دولار كحد أدنى.