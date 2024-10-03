Couples الدوري المصري.."هو شبه بابا أوي"... قصة حسام غالي وزوجته لميس أبوالفتوح (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

سعي حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ولاعب الأحمر ومنتخب مصر السابق، لتكوين أسرة وتأسيس حياة عائلية رغم انشغاله بالاحتراف الخارجي وممارسة كرة القدم، إلا أنه وجود من يساعده ذلك ويشاركه طريق نجاحه في عالم الساحرة المستديرة.

وقع الكابيتانو في حب "لميس ابو الفتوح" التي شقت معه مشوارها في سن صغير، وتوج حبهما بالزواج وأنجب الثنائي طفلين وهما"محمود وسليم".

وتحدث غالي عن قصة حبه بزوجته في تصريحات عبر برنامج "معكم مني الشاذلي": "أكيد هي اعجبت بيا الأول"، لترد لميس:"هو يتعجب بي طبعاً، بس احنا الاتنين أعجبنا ببعض الصراحة، واتقدملي وبعدين قالي بعد الخطوبة بقولك ايه يا لميس انا هتجوزك في الصيف".

وأضافت زوجته:"هو اتقدملي أخذ وقت على بال لما بابا يسأل وكدا، وبعدين اتخطبنا، قالي بقولك ايه كان ده شهر 2 قالي هتجوزك في الصيف قولتلوا حسام no way أنا أصلا في الجامعة ومستحيل بابا بيوافق".

وتابعت:"قالي بقولك انا بقولك هنتجوز في الصيف، وكان عندنا عزومة في بيت أهله وأهلي، وقعدوا يلا نفرح بيهم فبابا رفض علشان كنت لسه في الجامعة، في والدة حسام قالت خليها تكمل تعليم في لندن أحسن وده أفضل ليها وقت لما كان هو محترف برا".

وواصلت حديثها:" الموضوع مشي بسرعة جداُ واتجوزنا وأنا كنت صغيرة، ومن ساعتها بقى قصة".

فيما وصف غالي قصة تعرفه بـ لميس:"تجوزنا في ستة شهور يعتبر، يعني اتعرفنا علي بعض كنت أنا هناك في لندن وهي في القاهرة، في تليفونات بيني وبينها، بعد كدا كلمت باباها قولتله ازاي حضرتك أنا فلان الفلاني، أنا عايز اجي اتقدم للميس وحضرتك فاضي امتي، كان أول يوم العيد، هي قبلها كانت كلمت مامتها.

وأضاف:"قالي الأول استنى لما تخلص ابقى تعالى في أي وقت، ردت وقتها انا هاجى يوم من لندن، مافيش وقت عندي بسبب التمرين والماتشات، وهرجع فـ حضرتك هتكون فاضي امتي، قالي يوم كذا قلت خلاص تمام وقطعت التذكرة ضبطت يوم إجازتي كان معادي الساعة 8 رنت الجر".

وعن رأي والدها في حسام غالي، قالت لميس:"بابا شبه حسام غالي جداً وبالذات في الانضباط في المواعيد، فبابا الساعة لما جات 8 لاقي الانتركم، وقالي راجل ملتزم بمواعيده".

وتابع عضو إدارة القلعة الحمراء:"يومها طلعت تقدمت للميس وقرأنا الفاتحة، وأخدت الطائرة بليل رجعت تاني على لندن كان عندنا معسكر منتخب مصر في فبراير، اتخطبنا وعزمت المنتخب كله، وكلهم كانوا جايين بلبس التمرين وأنا بس اللي لبست بدلة واتخطبنا".

وواصل:"واتفقنا أن يكون كتب كتابنا في شهر 5 واتجوزنا بعدها بشهر على طول، فترة خمس شهور بالضبط كانوا كلهم رومانسية وحب لأننا بعد عن بعض".

كما حكت لميس عن حياتها بعد الزواج وقالت:"حياتنا اختلفت ساعة الكرة كانت حاجة وبعدها حاجة تانية خالص، هو في الأول كان مشغول جداً ومكانتش بالحق أشوفه، أول لما الكرة خلصت الدنيا ابتدت تتحسن، هو كان ماسك مدير كرة في نادي الجونة، فهناك عرفنا يعني ايه " quality time" مع بعض ومع ولادنا".

عن المشاكل الزوجية، قال غالي :"أول لما اتجوزنا كان في خناقات كثيرة بسبب انها عايزة تخرج وأنا عندي تمرين الصبح، طبعا بيبقي في زعل وبوظ وقمص، شوية شوية بدأت تفهم أني في شغل ولازم أعدي بي لبر الأمان".

وأردف:"بعد لما اعتزالت فهمت وقالتي انت كان عندك حق، أنا فهمت متأخر، لان اللي عايز ينجح بيعمل حاجات معينة علشان يوصل".

وأكملت لميس:"كنت فرحانة بجوزي وعايزة اخرج مع صحابي، واتفشخر أن جوزيه حسام غالي".

وأتمت حديثها قائلة:"وهو دلوقتي بيشجعني جداً في مجال تصميم الأزياء، أنا اصلا درست إعلام قولت هشتغل فيها، بعدين اتجوزت حسام وهو كان رافض فكرة الشغل، لانه هو علي طول مش موجوج وماينفعش انشغل في حياتي واسيب الولاد".