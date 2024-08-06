شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات الأهلى لمواجهة سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة من التدريبات اليوم ،الثلاثاء، في إطار برنامج مارسيل كولر المدير الفني لتخفيف الحمل البدني وإراحة اللاعبين من حالة الإجهاد التي يعانون منها مؤخراً نتيجة ضغط المباريات هذا الموسم.

وخاض الأهلي مران خفيف أمس ، الأثنين، دون راحة عقب مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء الأحد بالدوري وفاز فيها الأهلي برباعية نظيفة ، ويختتم الفريق تدريباته غداً استعداداً لمواجهة سموحة.

يواجه الأهلى نظيره سموحة في التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ويحتاج المارد الاحمر للتعادل مع الفريق السكندري بأى نتيجة لإعلان تتويجه بطلا للدوري المصري للمرة الثانية على التوالى والرابعة والاربعين فى تاريخه.

فاز الاهلى على المقاولون العرب برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز سموحة على المصري البورسعيدى بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 25 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 70 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.



فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 34 هدف.