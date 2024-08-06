شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة عبد اللطيف منيع بطل المصارعة أمام لاعب الصين على برونزية أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

يخوض عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية مواجهة قوية أمام بطل منتخب الصين لينج زي مينج، على الميدالية البرونزية لوزن 130 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في تمام الساعة 8:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة .

وكان عبد اللطيف منيع قد فاز في دور الـ16 على بطل منتخب تركيا، قبل أن يخسر في دور الـ8 أمام بطل منتخب تشيلي، ليتأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية في دور الترضية.

وفي أولى مواجهاته بدور الترضية حقق عبد اللطيف منيع الفوزعلى بطل بلغاريا بنتيجة (5-4)، ليحجز لنفسه موعدا مع بطل منتخب الصين على الميدالية البرونزية.

ونجح منيع لاعب المنتخب الوطنى للمصارعة الرومانية فى التأهل للدور ربع النهائى بأولمبياد باريس، بعد الفوز على لاعب تركيا بنتيجة 3-1 فى ثمن نهائى وزن 130 كجم بدورة الألعاب الأولمبية.

فيما تأهل المصارع مؤمن ربيع إلى منافسات الترضية لوزن -60 كجم ضمن منافسات المصارعة الرومانية فى أولمبياد باريس بعد تأهل لاعب الصين إلى المباراة النهائية.

وخسر مؤمن ربيع لاعب منتخب المصارعة الرومانية، أمام بطل الصين بنتيجة 6 - 2 فى دور ربع النهائى لمنافسات وزن 60 كجم.