شكرا لقرائتكم خبر عن محمود خالد لاعب المصارعة يخسر فى دور الـ 16 بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

خسر محمود خالد لاعب منتخب المصارعة بمنافسات وزن 77 كجم، بنتيجة 9-0 أمام بطل اوزباكستان في دور الـ 16 بأولمبياد باريس 2024.

وينتظر محمود خالد نتيجة اللاعب المنافس له، حتى يتحدد خوضه منافسات مباراة الترضية من عدمه وفقا للنتيجة.

ويخوض عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية مواجهة قوية أمام بطل منتخب الصين لينج زي مينج، على الميدالية البرونزية لوزن 130 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في تمام الساعة 8:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة .

وكان عبد اللطيف منيع قد فاز في دور الـ16 على بطل منتخب تركيا، قبل أن يخسر في دور الـ8 أمام بطل منتخب تشيلي، ليتأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية في دور الترضية.

كما خسر مؤمن ربيع لاعب منتخب المصارعة الرومانية، أمام بطل الصين بنتيجة 6 - 2 فى دور ربع النهائى لمنافسات وزن 60 كجم.

