"ينفرد برقم قياسي".. ماذا ينتظر محمد صلاح في المباراة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي موسم 2024-25، بمواجهة إيبسويتش تاون العائد مجددا للبريميرليج، والذي يضم في ضفوفه المصري سام مرسي.

ويمكن أن تشهد هذه المباراة مواجهة مصرية خالصة، بقيادة محمد صلاح ومضيفه إيبسويتش وقائده سام مرسي.

وسيكون محمد صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي، إذ أنه في حالة إحرازه هدفا، ينفرد بالرقم القياسي الخاص بأكثر اللاعبين تسجيلا في الجولات الافتتاحية بالمسابقة.

وسجل محمد صلاح 8 أهداف لليفربول في المباريات الافتتاحية بالدوري اللإنجليزي، خلال 7 مواسم ماضية، وهذا جعله أكثر لاعب في تاريخ المسابقة يسجل في الافتتاحية، متساويا مع الثلاثي المعتزل ألان شيرار وفرانك لامبارد وواين روني.

وفي رقم آخر، يسعى صلاح لضم إيبسويتش إلى قائمة ضحاياه في الدوري الإنجليزي، إذ أنه منذ انضمامه للمسابقة، عام 2014 مع تشيلسي، واجه المصري 31 ناد وهز شباك 27.

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