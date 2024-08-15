الامارات | سان جرمان يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بدون مبابي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ باريس سان جرمان حامل اللقب مشواره في الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الأولى من دون نجمه وقائده كيليان مبابي عندما يحل ضيفا على لوهافر الجمعة.

ويواجه موناكو وصيف الموسم الماضي نظيره سانت إتيان العائد الى دوري الأضواء، في حين ستكون مواجهة مرسيليا وبريست مفاجأة الموسم الماضي الابرز هذا الاسبوع السبت، كما يخوض ليون مواجهته الافتتاحية امام رين الاحد. وبعد عام واحد من رحيل الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، غادر مبابي أروقة سان جرمان للانضمام الى ريال مدريد الاسباني بعد ثمانية أعوام ونصف العام في "ليغ 1".

لم يتفاجأ الكثيرون برحيل مبابي الذي كان واضحا رغبته منذ منتصف الموسم الماضي بالرحيل، ومع ذلك تمكن فريق العاصمة من الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل ان يسقط بشكل مفاجئ امام بوروسيا دورتموند الألماني.

وبعدما بات من المؤكد رحيل مبابي مع نهاية الموسم الماضي، بدأ المدرب الإسباني لويس إنريكي في تهيئة الأرضية للتأقلم من دونه، فعمد الى اللعب من دونه لمباريات عدّة.

لذلك، سينصب تركيز فريق العاصمة على التكيّف سريعا مع الحقبة الجديدة وإثبات قدرة الفريق على الاحتفاظ بعلو كعبه محليًا بعد أن أحرز لقب الدوري المحلي في 10 مواسم من أصل آخر 12.

ولم يبرم سان جرمان أي صفقات جديدة لتعويض مبابي مباشرة، أقلّه حتى الساعة، واكتفى النادي الباريسي بضمّ لاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيش من بنفيكا مقابل 70 مليون يورو.

ويُعد نيفيش (19 عاما) من المواهب الشابة المميزة، بعد أن خاض 55 مباراة مع بنفيكا الموسم الماضي قبل ان يشارك مع منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.