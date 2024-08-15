صلاح يواجه سام مرسي.. موعد مباراة ليفربول وإيبسوتش في افتتاح الدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على إيبسويتش تاون، في الثانية والنصف ظهر السبت المقبل، في الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتل الريدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي 2023\24، برصيد 82 نقطة، فيما توج السيتي بلقب البطولة بعد منافسه شرسة مع أرسنال.

وتشهد المباراة مواجهة من نوع خاص بين الثنائي المصري محمد صلاح وسام مرسي لاعب خط وسط إبيسوتش تاون.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيبسوتش تاون في الدوري الإنجليزي

تشكيلة ليفربول ضد إيبسوتش تاون المنتظرة لأرني سلوت في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي ستكون كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكساندر أرنولد – جاريل كوانساه – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي – ريان جرافنبرخ – أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيبسوتش تاون

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيبسوتش تاون هي beIN Sports 1 التي ستقدم تغطية خاصة للدوري الإنجليزي وحصرية عبر شاشاتها.