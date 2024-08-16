الامارات | دورتموند يحقق أعلى إيرادات في تاريخه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أنه حقق أعلى إيرادات سنوية في تاريخه، حيث بلغت أرقامه 509.1 مليون يورو في الموسم الماضي.

ويُمثِل المبلغ الذي لا يأخذ في الاعتبار الأموال الناجمة عن بيع اللاعبين، زيادة بنسبة 24 بالمئة عن الموسم السابق.

ورغم المركز الخامس المخيب للآمال في الدوري الألماني، فإن وصول دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا حيث خسر أمام ريال مدريد الإسباني 0-2، كان السبب الرئيسي وراء الدخل القياسي للنادي.

كما لعبت زيادة عائدات النقل التلفزيون ومبيعات السلع عاملا في هذه الزيادة.

وقال رئيس النادي هانز يواكيم فاتسكه "إنه مؤتمري الصحافي السنوي رقم 20، وهو بالتأكيد أحد أكثر المؤتمرات إرضاء".

ومن المرجح أن تكون الإيرادات الفعلية أعلى بكثير، حيث باع دورتموند لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام إلى ريال مدريد مقابل 103 ملايين يورو خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وقال دورتموند: "النادي الألماني الوحيد المدرجة أسهمه في البورصة، إنه سيوزع الأرباح بنسبة 6 سنتات للسهم بسبب هذه النتائج القياسية".

وكما حال جميع أندية كرة القدم الألمانية، يجب على دورتموند الامتثال لقاعدة 50+1 والتي تضمن سيطرة الأعضاء وتقييد الاستثمار أو الملكية الخارجية.