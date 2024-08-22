الامارات | 29 لاعبا في قائمة منتخب الشباب استعدادا لمعسكر كرواتيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الجهاز الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 عاما بقيادة المدرب سليم عبد الرحمن، 29 لاعبا في القائمة الجديدة وذلك استعدادا لإقامة معسكر إعداد خارجي في كرواتيا خلال الفترة من 27 الجاري حتى 11 سبتمبر المقبل ضمن تحضيرات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

واللاعبون هم: زايد عبد الله وعامر الفارسي وعلي الصفار ومحمد عبد السلام ويوسف أحمد وسعود علي وفهد جاسم ومنصور البلوشي وحمدان سعيد و نهيان المعمري وعبد الرحمن طلال وعتيق عصام وسيف الكعبي وراشد المزروعي وعبد العزيز المرزوقي وفيصل اسماعيل ومحمد ناصر وحازم محمد وانطوني خياط وماجد المهري وسولومون سوسو وغياث لوتاه وأحمد رائد وسيف الفارسي ومحمد بطي وعبد الله فيصل وعبيد سالم وعيد الحمادي وغيث عبد الله.