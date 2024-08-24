شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يصطدم بطموحات زد اليوم فى ربع نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق موردن سبورت ، في التاسعة مساء اليوم السبت، فريق زد باستاد السلام الدولي، في إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر.

وبدأ موردن سبورت مشواره في البطولة باكتساح بترول أسيوط بثلاثية نظيفة في دور الـ32، ثم الفوز على فريق إنبى بهدف نظيف في دور الـ16، وفي المقابل بدأ فريق زد مشواره في الكأس بالفوز على فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على سيراميكا بثلاثية نظيفة.



ويسعى طلعت يوسف، المدير الفني لفريق موردن سبورت، لمواصلة مشواره والتقدم خطوة مهمة نحو تحقيق اللقب، لذا حذر اللاعبين من خطورة فريق زد الذى يمتلك العديد من الأسلحة الهجومية، وطالب بفرض رقابة قوية على ثلاثى الهجوم مصطفى زيكو والبانوبى وإديملسون وتضييف المساحات أمامهم.



وفي المقابل، يأمل مجدى عبد العاطى، المدير الفني لفريق زد، فى استكمال صحوته والإطاحة بمودرن سبورت من هذا الدور، متسلحا بالحالة المعنوية العالية للاعبين بعد ثلاثية سيراميكا، وطالب اللاعبين بالقتال من أجل تحقيق الفوز وخطف بطاقة العبور إلى نصف النهائي ومواصلة تحقيق الإنجازات.