شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية فى رواندا تزور بعثة نادى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

زار وفد من السفارة المصرية فى رواندا، بعثة نادى بيراميدز لدعم الفريق فى أول تدريباته بالعاصمة كيجالى قبل مواجهة الجيش الرواندي فى إطار دورى أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندى فى السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو فى كيجالى بذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

واستقبل المهندس ممدوح عيد رئيس نادى بيراميدز، ورئيس البعثة، السيد محمد سمير مستشار السفارة المصرية فى كيجالى والقائم بأعمال السفير، والذى زار البعثة بتكليف من السفيرة نيرمين الظواهرى سفيرة مصر فى رواندا فى ظل وجودها خارج الدولة فى رحلة عمل، وفى حضور العقيد أركان حرب أحمد عمارة الملحق العسكرى، وأكدوا دعم السفارة للفريق وتوفير كل شيء من أجل تحقيق نتيجة جيدة قبل لقاء الإياب فى القاهرة.

وكانت السفيرة مادونا مجدى قنصل مصر فى رواندا ووفد من السفارة فى استقبال بعثة بيراميدز فى مطار كيجالى لإنهاء كافة إجراءات دخول البعثة.