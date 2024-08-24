شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البارالمبية لليوم السابع: الدولة وفرت كل الدعم للأبطال قبل بارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

تستعد اللجنة البارالمبية للمشاركة في دورة الألعاب التى ستقام بباريس بمشاركة 54 لاعبا ولاعبة فى مختلف الرياضات، وقبل سفر الفوج الثالث المقرر له 26 أغسطس، حرص الخليج 365 على محاورة الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، ليكشف آخر التطورات والاستعدادت للمشاركة فى الحدث العالمى الأهم وهو بارالمبياد باريس، فكان الحوار التالى..

ما آخر الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية؟

تقترب الاستعدادات النهائية لدورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024 من الاكتمال، حيث تم تجهيز المنتخبات الوطنية بشكل مكثف خلال المعسكرات التدريبية التي أُقيمت على مدار الثلاثة أعوام الماضية، من خلال اتحاداتهم والإشراف عليهم من قبل اللجنة ووزارة الشباب والرياضة، وتم التركيز على توفير الدعم الطبي والنفسي من خلال تواجد اللجنة الطبية والمعد النفسي معهم طوال هذه الرحلة، إضافة إلى التدريب الفني المتخصص لكل رياضة، كما تم العمل على تعزيز الجوانب البدنية والذهنية للاعبين لضمان جاهزيتهم الكاملة للمنافسات في باريس.

ما الصعوبات التي واجهت البعثة قبل المشاركة؟

بالطبع.. مثل أي تحضير لمنافسة دولية كبرى، واجهت البعثة بعض التحديات، من بين هذه الصعوبات كانت صعوبة الحصول على بعض المعدات الرياضية الخاصة لأبطالنا البارالمبيين بسبب القيود العالمية المفروضة على سلاسل التوريد من عملة أجنبية وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى ذلك، كان هناك تحدٍ فى توفير بيئة تدريبية مشابهة للظروف التي ستواجهها البعثة في باريس، ولكن بفضل دعم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجهودات وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تم التغلب على هذه التحديات.

ما دور الدولة المصرية فى دعم الأبطال؟

الدولة المصرية لعبت دوراً كبيراً فى دعم الأبطال البارالمبيين، ووفرت كافة الإمكانيات المادية واللوجستية لتأهيل اللاعبين، هذا الدعم تمثل في توفير معسكرات تدريبية داخلية وخارجية، وتأمين الكوادر الفنية والطبية والنفسية اللازمة. كما أظهرت القيادة السياسية اهتماماً كبيراً بالرياضيين البارالمبيين، مع التركيز على تحقيق المساواة بين الرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين فى مختلف المسابقات.

كيف ترى المساواة بين الأبطال من حيث مكافأة الميداليات؟

أرى أن المساواة في مكافأة الميداليات بين الرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين خطوة إيجابية تعكس التقدير المتساوي للجهود والإنجازات، هذه المساواة تعزز من ثقة اللاعبين وتشجعهم على تحقيق المزيد من الإنجازات، وتؤكد أهمية شمولية الدعم لكل الرياضيين بغض النظر عن نوع الإعاقة.

ما توقعاتك للبعثة في باريس؟

البعثة البارالمبية المصرية دائماً ما تكون عند حسن ظن الجماهير، وأنا متفائل بتحقيق نتائج مميزة في باريس، لدينا لاعبون مميزون فى عدة رياضات مرشحة لتحقيق نتائج تحقق طموحاتهم وطموحات 100 مليون مصري، وأتوقع أن نرى مصر على منصات التتويج في أكثر من منافسة.

الألعاب المرشحة لحصد ميداليات بارالمبية؟

من بين الألعاب التي نتوقع أن تحقق فيها مصر ميداليات هي رفع الأثقال، ألعاب القوى، الكرة الطائرة جلوس، والباراتايكوندو، بالإضافة إلى بعض الرياضات الجديدة التي تشارك فيها مصر لأول مرة، والتي قد تحمل مفاجآت سارة.

هل يوجد رعاة للاعبين؟ ومدى إفادتهم على اللاعب في الإعداد للمشاركة؟

نعم، يوجد عدد من الرعاة الذين دعموا اللاعبين بشكل كبير خلال فترة الإعداد، هؤلاء الرعاة لم يوفروا فقط الدعم المالي، ولكن أيضاً ساهموا فى توفير المعدات الرياضية اللازمة وتنظيم معسكرات تدريبية متخصصة، هذا الدعم كان له تأثير إيجابي على اللاعبين، وساهم في تحسين أدائهم.

ما هى أبرز المعالم الفرنسية التي تستضيف المنافسات؟

تُقام المنافسات في عدد من المعالم الفرنسية التاريخية الشهيرة، على سبيل المثال، سيتم تنظيم بعض المسابقات في محيط برج إيفل، بالإضافة إلى تنظيم حفل الافتتاح في ساحة الكونكورد التي تزينها المسلة الفرعونية المصرية، ما سيلقي الضوء على البعثة المصرية أثناء طابور العرض، وسيجعل مصر محط أنظار العالم، وهذا الاختيار يعطي الدورة بعداً تاريخياً وثقافياً، ويضفي عليها طابعاً فريداً.