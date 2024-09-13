شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب "الكاف" بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

تقدم نادى الزمالك بطلب رسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للوقوف دقيقة حداد على روح الراحل إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى خلال مباراة الشرطة الكينى المقبلة فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على فريق الشرطة الكينى فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطنى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وينتظر مسؤولو الزمالك رد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم على طلبهم بالوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الشرطة الكينى المقبلة.