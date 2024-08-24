شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبا فى قائمة معسكر منتخب الكرة الشاطئية استعدادا لكأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم اليوم لاعبو منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى داخل المعسكر التدريبى المغلق بالإسكندرية، والذى يستمر لمدة أسبوع فى إطار خطة تجهيز الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والتى ستقام فى مصر خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر القادم.

واختار المدير الفنى قائمة لاعبين تضم 21 لاعبا، فى حراسة المرمى كلا من زيزو الصباح، محمد السيد، إبراهيم حسن،أحمد حمدى ويوسف مرتضي واللاعبين هم مصطفي سمير، مصطفى أحمد، اسلام أحمد، حسان محمد،محمد عبدالنبي لوحا،كريم سيد، أحمد إسماعيل بالى ، اسماعيل بهجت، حسام باولو، هيثم عاطف كوستا، الحسينى طة،عبدالرحمن حسن الشافعي،أحمد إيشا، محمود عماد، أحمد تمساح وأحمد جبر نصة.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل طبيبا وعباس حسانين المدلك ومؤمن نبوى مدير ادارى واسلام شاكر مسؤول المهمات.