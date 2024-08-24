شكرا لقرائتكم خبر عن نيوم السعودى يعود للتفاوض مع الزمالك لضم زيزو مقابل 5 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد نادى نيوم السعودى لفتح باب المفاوضات مع مسئولى نادى الزمالك للحصول على خدمات أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتمسك نادى نيوم بالحصول على خدمات زيزو لتدعيم صفوفه، لاسيما أن الزمالك سبق ورفض العرض الذى قدم من النادى السعودى، وبعدما تم غلق الملف عاد نيوم للمفاوضات مرة أخرى.

وجاء عرض نيوم السعودى الذى قدم للزمالك بقيمة 5 ملايين دولار، سيتم سدادها على قسطين، وهو ما رفضه مسئولو الأبيض، وطلبوا زيادة المقابل المادى مع إلغاء فكرة التقسيط.

وكان الزمالك أبدى تمسكه بـ"زيزو"، وتم الاتفاق مع اللاعب على التجديد للقلعة البيضاء، ووافق زيزو على تجديد عقده مع الزمالك ، واتفق مع مسئولى القلعة البيضاء على وجود رغبة بين الطرفين على تجديد العقد، دون أى خلاف، خاصة أن اللاعب لديه رغبة فى التواجد داخل القلعة البيضاء، واستكمال مشوار النجاحات الذى بدأ مع الفريق فى 2019.

زيزو يرغب بقوة فى تجديد عقده مع الزمالك، ولكن لديه بعد الطلبات المادية والاتفاق على الراتب السنوي الذى يتقاضاه من القلعة البيضاء، وحصل على وعد من حسين لبيب رئيس النادى بترضيته مالياً فى الجلسة المنتظرة أن تجمعهما قريباً.

واتفق زيزو مع مسئولى الزمالك على عقد جلسة خلال الـ48 الساعة المقبلة يضعان فيها الرتوش النهائية على البنود التعاقدية والمدة التى يوقع عليها اللاعب وكذلك راتبه الذى يتقاضاه من النادى.