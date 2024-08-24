شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه بطل زنزبار الليلة فى إياب الدور التمهيدي لدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مع نظيره جي كيه يو بطل زنزبار في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد الدفاع الجوي، لاسيما أن الفريق السماوي وضع قدما في الدور المقبل من البطولة بعد الفوز على بطل زنزبار في مباراة الذهاب.

بيراميدز حقق الفوز على بطل زنزبار ذهاباً بستة أهداف دون مقابل باستاد الدفاع الجوي، بعدما قرر الكاف إقامة المباراتين بالقاهرة.

ويدير مباراة العودة طاقم حكام من السنغال بقيادة الحكم الحاج أمادو، والمساعد الأول جبريل كامارا، والمساعد الثاني نوها بانجاورا، والحكم الرابع عيسى سي.

ويراقب المباراة، سينون فيليب من سيشيل، ومراقب الحكام، فيكتور ميجيل جوميز من جنوب أفريقيا.