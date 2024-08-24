شكرا لقرائتكم خبر عن زد يتفوق على مودرن سبورت فى المواجهات المباشرة قبل مباراة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

يتفوق فريق زد على نظيره مودرن سبورت في المواجهات المباشرة التي جمعت الفريقين، وذلك قبل الصدام المنتظر بينهما فى الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر، والذي يقام في التاسعة مساءً باستاد السلام.

وتواجه الفريقان مرتين فقط، حيث يعتبر الموسم الجاري هو أول ظهور لفريق زد في الدوري الممتاز، تعادل الفريقان سلبياً فى مواجهة الدور الأول بالدوري التي أقيمت في السابع من مارس الماضي، بينما تغلب زد على مودرن سبورت في مباراة الدور الثاني التي أقيمت 31 يوليو الماضي.

وتأهل مودرن سبورت إلى ربع نهائي الكأس عقب الفوز على بترول أسيوط في الدور التمهيدي بثلاثية نظيفة، ثم الفوز على إنبي في دور الـ 16 بهدف نظيف.

بينما جاء تأهل فريق زد إلى ربع النهائي، عقب الفوز في الدور التمهيدي على الداخلية بهدفين مقابل هدف، ثم تغلب على سيراميكا بثلاثية نظيفة في دور الـ 16.

ويسعى طلعت يوسف، المدير الفني لفريق موردن سبورت، لمواصلة مشواره والتقدم خطوة مهمة نحو تحقيق اللقب، لذا حذر اللاعبين من خطورة فريق زد الذى يمتلك العديد من الأسلحة الهجومية، وطالب بفرض رقابة قوية على ثلاثى الهجوم مصطفى زيكو والبانوبى وإديملسون وتضييف المساحات أمامهم.



وفي المقابل، يأمل مجدى عبد العاطى، المدير الفني لفريق زد، فى استكمال صحوته والإطاحة بمودرن سبورت من هذا الدور، متسلحا بالحالة المعنوية العالية للاعبين بعد ثلاثية سيراميكا، وطالب اللاعبين بالقتال من أجل تحقيق الفوز وخطف بطاقة العبور إلى نصف النهائي ومواصلة تحقيق الإنجازات.