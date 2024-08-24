شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئين الطائرة فى مواجهة تونس ببطولة العالم ببلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي في تمام الثانية ظهراليوم بتوقيت القاهرة منتخب الكرة الطائرة للناشئين تحت 17 عامًا مع نظيره التونسي في الدور الأول في اطار لقاءات المجموعة الأولى لبطولة العالم بمدينة صوفيا عاصمة بلغاريا.

وتقام 7 مباريات في اليوم الأول للبطولة، حيث يلعب إيران مع ليبيا وأوزبكستان مع بيلا روسيا والصين مع بيرو وإيطاليا مع كوبا والأرجتين مع بلغاريا والمكسيك مع تابية.

ويضم المنتخب الوطنى 12 لاعبا، فى بطولة العالم تحت إشراف الخبير البرازيلى بيرسى أونكن، وهم: أحمد عبد البارى، زياد حنيدق، مصطفى طايع، الحبيب إبراهيم، مهند باشا، خالد الفقى، مروان متولى، أحمد يوسف جبل، محمد نصر، حمزة يس، فادى حنفى، زياد غنيم.