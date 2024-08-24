شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب جوزيه جوميز مع الزمالك بعد نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أرقام البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعد نهاية الموسم الحالى، لاسيما أن الخواجة البرتغالى تولى زمام الأمور فى بداية شهر فبراير الماضى، ونرصد فى الأسطر التالية كشف حساب جوميز مع الزمالك منذ توليه المهمة حتى نهاية الموسم.

قاد جوزيه جوميز أول تدريب للزمالك السبت 3 فبراير 2024، وكانت أول مباراة يخوضها فى الدورى أمام الإسماعيلى بالجولة 13 وانتهت بالتعادل السلبي.

إجمالا.. قاد جوميز الزمالك فى 35 مباراة، بواقع 26 مباراة في الدورى، ومباراة واحدة في الكأس، و8 فى الكونفيدرالية، حقق الزمالك الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 8، وخسر 7، وسجل الفريق تحت قيادته 57 هدفًا، واستقبلت شباكه 34، حقق الزمالك مع جوزيه جوميز بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.