شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تكاليف صفقة انتقال المغربي أشرف داري للنادى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تكلّفت خزينة النادي الأهلي ما يقرب من مليون و900 ألف دولار لإتمام صفقة المغربي أشرف داري مدافع نادي بريست الفرنسي، حيث اتفق مسئولو الأهلي مع نظرائهم في النادي الفرنسي على تسديد المبلغ على دُفعتين، الأولى بمليون دولار يتم دفعها خلال أيام، على أن يتم تسديد الدفعة الثانية وقيمتها 900 ألف دولار بعد عام.

وفى سياق متصل، كشف مصدر في الأهلي عن سر تأخر وصول أشرف داري للانتقال رسمياً للقلعة الحمراء، موضحاً أن الأهلي أنهى الصفقة بشكل نهائي وتم الاتفاق مع النادي الفرنسي واللاعب على جميع التفاصيل.

وقال المصدر إن النادي الفرنسي طلب من إدارة الأهلي تأجيل سفر اللاعب إلى القاهرة حتى يُشارك مع بريست في مباراة لانس غداً، الأحد، لتكون آخر مباراة له مع الفريق الفرنسي بعدها سيتوجه اللاعب إلى القاهرة للانتقال الرسمي للأهلي.

وأضاف المصدر، وافقنا على طلب النادي الفرنسي، خاصة أن هذه كانت رغبة اللاعب أيضاً، موضحاً أن اللاعب سيصل القاهرة مساء غدٍ، الأحد، أو صباح الاثنين على أقصى تقدير لإتمام انتقاله للقلعة الحمراء بشكل رسمي.

من ناحية أخرى، أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطاباً رسمياً للنادي الأهلى، أكد خلاله أن القلعة الحمراء سوف تتسلّم 50 ألف دولار بمجرد مشاركة الفريق فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها.

وأكد الكاف للأهلي فى الخطاب، أن هناك تعديلاً طرأ على اللائحة الخاصة بمشاركة الأندية في بطولة دوري أبطال أفريقيا بداية من النسخة الحالية، وينص هذا التغيير على حصول أى فريق يشارك فى دور الـ32 للبطولة على 50 ألف دولار، وهو ما لم يكن يحدث فى النسخ السابقة.

ويستهل الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الفائز من مباراة جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما الاحد الماضى ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025