شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد القندوسي يقترب من زد بعد رفض كولر عودته للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي من الانتقال لنادي زد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد المفاوضات المكثفة التي تمت خلال الأيام الماضية.

زد يقترب من ضم القندوسي

وانتهت إعارة القندوسي إلى سيراميكا بنهاية الموسم الجاري، ورفض الأهلي استعادة اللاعب بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني الذي طلب تجديد إعارة اللاعب الجزائري.

وارتبط اسم القندوسي بالعديد من العروض المحلية، وأبرزها زد وسيراميكا بجانب عروض من أندية خارجية للانتقال إلى أحدها الصيف الجاري.

ويرغب الأهلي في إعارة اللاعب الجزائري لمدة موسم، ويبدو أن زد سيكون وجهة القندوسي المُقبلة في ظل تمسك إدارة زد بضم اللاعب الجزائري الذي تألق بشكل واضح مع سيراميكا الموسم المنقضي.

اشرف داري بدلاً من القندوسي

وسيقوم الأهلي بقيد المغربي أشرف داري مدافع بريست الفرنسي بدلاً من القندوسي، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء إجراءات ضم اللاعب المغربي.

من ناحية أخرى، أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطاباً رسمياً للنادي الأهلى، أكد خلاله أن القلعة الحمراء سوف تتسلّم 50 ألف دولار بمجرد مشاركة الفريق فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال فريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها.

وأكد الكاف للأهلي، فى الخطاب، أن هناك تعديلاً طرأ على اللائحة الخاصة بمشاركة الأندية في بطولة دوري أبطال أفريقيا بداية من النسخة الحالية، وينص هذا التغيير على حصول أى فريق يشارك فى دور الـ32 للبطولة على 50 ألف دولار، وهو ما لم يكن يحدث فى النسخ السابقة.

ويستهل الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الفائز من مباراة جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد الماضى ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.