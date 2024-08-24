شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف مفاوضاته مع إنبى لحسم صفقتى البلعوطى وحمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو نادى الزمالك المفاوضات مع أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، لحسم صفقتى عبد العزيز البلعوطى حارس المرمى، ومحمد حمدى الظهير الأيسر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشهدت الساعات الماضية دخول نادى الزمالك فى مفاوضات مع إنبى لحسم الصفقة، إلا أن المفاوضات مازالت جارية بين الناديين بسبب المقابل المادى، حيث طلب إنبى الحصول على 15 مليون جنيه نظير الاستغناء عن البلعوطى، فى حين عرض الزمالك 7 ملايين جنيه فقط، كما طلب إنبى إبرام عقد إعارة لمحمد حمدى يشبه عقد زياد كمال، وهو ما رفضه الزمالك.

فى الوقت ذاته، يكثف مسئولو نادى الزمالك محاولاتهم المستمرة لحل أزمة إيقاف القيد قبل 31 أغسطس الجارى، وهو الوقت الذى حدده الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لغلق الفترة الثانية من باب القيد الأفريقى.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى الوفاء بالتزامات النادى المادية التى تسببت فى إيقاف القيد،حتى يتمكنوا من قيد الصفقات المحتمل التعاقد معها للاستفادة من خدماتها على المستوى الأفريقى،فى بطولة كأس الكونفدرالية التى يشارك فيها الفارس الأبيض.

ويعاني الزمالك من وقف القيد في الوقت الحالي بسبب عدم دفع مستحقات مساعدي البرتغالي فيريرا ، حيث ينتظر الوفاء بها ليتسنى له قيد صفقاته الجديدة بشكل رسمي، فى الوقت الذى يتبقى فيه 9 أيام على موعد غلق الفترة الثانية من باب القيد الأفريقى من قبل كاف، والذي تم فتحه من أول أغسطس الجاري.

ويحق للأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية قيد صفقاتها الجديدة قبل يوم 31 أغسطس الجاري، حتى يتسنى لهم المشاركة في مباريات دور الـ32 للبطولات الإفريقية، وفي حال تأخر قيد اللاعبين الجدد ستحرم الأندية من الاستفادة من صفقاتها الجديدة التي سيتم إبرامها بعد تاريخ 31 أغسطس ويتم الاستعانة بهم بدءا من دور المجموعات الإفريقي.