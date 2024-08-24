شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب أحمد: أتمنى تحقيق ميدالية ثالثة على التوالى فى الدورات البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

أبدت رحاب أحمد، لاعبة منتخب رفع الاثقال البارالمبى ، سعادتها لاختيارها لرفع علم مصر فى طابور عرض افتتاح بارالمبياد باريس، مع على الزينى بطل التجديف.

وقالت رحاب إنها سبق وحققت ميداليتين فى الدورتين السابقتين بريو دى جانيرو، وطوكيو برونزية وفضية، لذا تطمح لتحقيق الميدالية الذهبية لتكون الثالثة على التوالى.

وأضافت بطلة الأثقال، أن اختيارها لحمل العلم يزيد مسؤوليتها أكثرلإسعاد الجماهير المصرية فى الدورة البارالمبية.

ومن المقرر أن يُقام حفل الافتتاح مساء الأربعاء المقبل 28 أغسطس الجاري، وأعلنت اللجنة البارالمبية عن اختيار الثنائي رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، وعلي الزيني لاعب منتخب مصر للتجديف البارالمبي، لحمل علم مصر في طابور الافتتاح.

وتشارك مصر في في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، هي: رفع الأثقال – ألعاب القوى – الكرة الطائرة جلوس – كرة الهدف - السباحة – تنس الطاولة – الباراتايكوندو – البوتشيا – التجديف – الكياك.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.