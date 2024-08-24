شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام ثلاثي المقاولون العرب لمنتخب مصر للناشئين 2009 والان مع تفاصيل الخبر

تلقى نادى المقاولون العرب خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بضم الثلاثي عبد الله محمد العقباوي، وياسين وليد، وياسين تامر، لمعسكر إعداد منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 استعداداً لكأس أمم أفريقيا 2025 .

ورحب يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بانضمام الثلاثي للمنتخب خلال الفترة المحددة.

وأنهى المقاولون العرب مسابقة الدوري بالهزيمة أمام الجونة في الجولة الأخيرة بهدف نظيف، واحتل فريق المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 مواجهة، وخسر 18 لقاء آخر، وسجل لاعبو المقاولون 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 57.

تأسس نادي المقاولون العرب عام 1973، وفى موسم 1978-1979 صعد الفريق للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه واحتل المركز الرابع

وابتعد نادي المقاولون العرب عن الدوري المُمتاز بعد هبوطه للدرجة الثانية ثلاث مواسم: في المرة الأولى هبط الفريق في موسم 1992- 1993، وصعد في الموسم التالي للدوري المُمتاز، وفي المرة الثانية هبط المقاولون في موسم 2003 - 2004، واستمر أيضاً في موسم 2004-2005 بالقسم الثاني وصعد في الموسم التالي للدوري المُمتاز.