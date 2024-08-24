الامارات | "هدف قاتل" ينقذ شباب الأهلي من فخ التعادل أمام البطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الدولي الإيراني سردار آزمون هدفاً قاتلاً في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع في مرمى البطائح ليقود فريقه شباب الأهلي للانتصار 2-1 وينقذ بذلك انطلاقة "الفرسان" مساء اليوم في بطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم التي يسعى الفريق لاستعادتها بعد فقدانها في الموسم الماضي.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل 1-1 وهي النتيجة التي كانت تعتبر مخيبة بالنسبة للفريق في افتتاحية المشوار، إلا أن آزمون كانت له الكلمة الأخيرة بعد أن سدد عرضية زميله سانتوس سليفا من لمسة واحدة لتستقر في الشباك مشعلاً بذلك فرحة جنونية في مدرجات فريقه.

وبالعودة للمباراة، فقد كان الضيوف قد تقدموا بالهدف الأول بواسطة أناتولي بيرتراند د 66 بهدف رائع من جملة فنية، لكن البديل مؤنس دبور استطاع بعد دقيقتين فقط من إدراك هدف التعادل وتحديداً د 68 وهو الهدف الذي كان المباراة تتجه للنهاية عليه قبل أن يخطف سردار آزمون الانتصار المتأخر د 2+90 ويهدي "الفرسان 3 نقاط غالية.